В Одессе в патрульный автомобиль врезался пьяный водитель

В результате ДТП пострадал инспектор, который был доставлен в медицинское учреждение

Фото из открытых источников.

В Одессе в патрульный автомобиль врезался пьяный водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg 2019-02-04T23:06:00+02:00 Одесса В результате ДТП пострадал инспектор, который был доставлен в медицинское учреждение

В Суворовском районе Одессы в автомобиль патрульной полиции врезалась иномарка, которой управлял пьяный водитель.

Как сообщили в управлении патрульной полиции Одессы, ЧП произошло ночью. Когда служебный автомобиль Toyota Prius остановился на запрещающий сигнал светофора, в него сзади на большой скорости врезался другой автомобиль.

Как подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, в результате ДТП пострадал инспектор, который был доставлен в медицинское учреждение. У потерпевшего, в том числе, закрытая черепно-мозговая травма.

Как выяснилось, мужчина – виновник ДТП, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. "Все соответствующие материалы оформлены", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Одесской области в ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских.

Ранее на трассе Одесса – Рени произошла авария, которая унесла жизни двух человек: 14-летней жительницы Килии и 40-летней женщины из села Дмитровка. Кроме того, как сообщили в полиции, согласно уточненным данным, в ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Как сообщалось, за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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