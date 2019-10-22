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В Одессе в подвале многоэтажки нашли мертвого мужчину

22 октября, 15:20

Труп с перерезанным горлом пролежал в подвале около месяца

/ Фото: Pixabay

В Киевском районе Одессы в подвале одной из многоэтажек нашли убитого мужчину.

Как сообщили в полиции, тело обнаружили вечером 21 октября в девятиэтажном доме на улице Инглези. У мужчины на шее были резаные раны. По предварительным данным, труп, накрытый одеялом, пролежал в подвале около месяца.

Сейчас полицейские устанавливают личность убитого. Мужчине на вид – до 50 лет. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так давно в спальном микрорайоне Винницы обнаружили жуткую находку – мумию мужчины. Все подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Кроме того, ранее в одной из квартир Харькова на улице Семена Кузнеца полицейские нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации.

Также мы сообщали, что в николаевской многоэтажке в одной из квартир 30 лет хранили тело. Останки 100-летней женщины берегла ее дочь. Трупный запах, как говорят соседи, они не слышали.

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Одесса труп многоэтажка подвал находки

Источник: УНИАН

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