В Одессе в воинской части избили военнослужащую: министр обороны взял дело под личный контроль

Сейчас в Одессе находится замминистра обороны и выясняет детали

/ Фото: AFP

В одной из воинских частей Одессы избили женщину-военнослужащую. Об этом написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook, уточнив, что взял дело под свой контроль.

Сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте, сообщил Загороднюк.

"Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности", – рассказал Загороднюк.

Напомним, ранее в Ужгороде в военной части произошла поножовщина – военнослужащий пытался убить своего товарища по службе. Того с ранениями госпитализировали.

Кроме этого, мы писали, что в Бориспольском районе Киевской области военнослужащий Национальной гвардии во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения. Военнослужащего задержали.

Также сообщалось, что на столичном Виноградаре произошла драка со стрельбой с участием спецсвязистов и бывшего бойца АТО. На место прибыла полиция и задержала двух связистов. Один из них отправился в больницу, а второй – в райотдел для встречи с сотрудниками военной прокуратуры.

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