В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: спасатели вытащили из огня мужчину

В Одессе в квартире жилого дома вспыхнул пожар, спасатели вытащили из огня пострадавшего хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пожар вспыхнул 10 ноября в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Коблевской. Спасатели с помощью трехколенной лестницы через окно попали в квартиру и вынесли из нее 50-летнего мужчину. Пострадавший был без сознания, его "скорая" с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировала в медицинское учреждение.

"К ликвидации пожара привлекались 5 единиц пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", – отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно во время пожара в девятиэтажном жилом доме в Хмельницком спасатели помогли выбраться из опасной зоны пятерым детям и одному взрослому, которые находились недалеко от эпицентра возгорания.

Ранее сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.