В Одессе вандалы разрисовали сразу несколько памятников: опубликованы фото

В центре Одессы неизвестные вандалы разрисовали красной краской памятник "Потемкинцам – потомки", а также монумент участнику восстания на броненосце "Потемкин" – матросу Вакуленчуку и мемориальную доску в честь погибших красноармейцев.

В частности, на памятнике, установленном на Таможенной площади, неизвестные сделали большую надпись: "Смерть красным палачам!", а также облили краской постамент, сообщает "Думская".

Между тем, в местной организации "Правого сектора" заявили, что инцидент был приурочен к 101-й годовщине "прихода большевиков к власти на территории бывшей Российской империи" и назвали акцию "декоммунизацией".







Кроме того, в пресс-службе добавили, что ночью "неизвестным молодым патриотам под руку попал" памятник участникам восстания на броненосце "Потемкин", участники которого при советской власти были одной из основ "красного мифа" Одессы.

Стоит добавить, что памятник "Потемкинцам – потомки" был установлен в 1965 году на Екатерининской площади. Композиция выполнена из бронзы, а постамент – из гранита.

В 2007 году монумент по решению мэрии и приказу Государственной службы по вопросам национального культурного наследия Министерства культуры и туризма Украины был перемещен в сквер на Таможенную площадь.

Напомним, ранее мы писали о постоянных атаках вандалов на скульптуры и парки Киева. Так, на Пейзажной аллее регулярно ломают арт-объекты, из зеленых зон воруют цветы и кусты, а на стенах появляются уродливые каракули.

Хулиганов не останавливает даже то, что большинство их "жертв" находятся в центре города, где есть немало камер наблюдения и возможных свидетелей их действий – чаще всего они "выходят на дело" в темноте, оставаясь безнаказанными.

Так, мемориал в парке Вечной славы вандалы атаковали дважды за месяц – его заливали цементом. Причем во второй раз хулиганов не остановило даже наличие камеры, которую после первого инцидента установил "Киевгаз": судя по записи, в "акции" принимала участие группа людей из 8—9 человек. В 3:00 они подошли с ведрами к памятнику, пробыли там около двух минут, залили огонь, после чего удалились.