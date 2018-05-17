В Одессе велопешеходная эстакада соединит Трассу здоровья с набережной

В Одессе продолжается строительство велопешеходной эстакады между 8-й и 10-й станциями Большого Фонтана, которая соединит Трассу здоровья с набережной над пляжами Большого Фонтана в единую 10-километровую прогулочную дорогу. К примеру, сейчас велосипедистам, проезжающим по этому маршруту, приходится вручную стаскивать своих двухколесных прямо на пляж, а после подниматься по крутой разбитой тропе, чтобы вновь вернуться на набережную.

Строительство на месте будущей эстакады идет полным ходом, и результаты — налицо. Сразу возле лестницы, ведущей на пляж "Чайка", мы увидели высокую прямоугольную конструкцию оранжевого цвета — это одна из опор для моста. Поодаль стоят еще две похожие опоры, а на склоне над бесплатной парковкой уже выложили бетонными плитами заезд на будущую конструкцию. И хотя мы вчера заметили за высоким забором стройплощадки лишь нескольких рабочих, сотрудники ближайших кафе утверждают, что обычно работа здесь кипит.

"Надеюсь, они закончат до июня, иначе у людей не будет возможности на пляже отдохнуть, такая пыль от них идет!" — сетуют в заведении на берегу.

СРОКИ. Изначально компания, победившая в тендере на строительство, планировала закончить работы до 30 мая, а в июне приступить к благоустройству территории. Но, согласно данным системы электронных закупок, в декабре договор изменили, продлив сроки строительных работ до 18 июня.

"Сейчас ведутся работы по подготовке фундамента опор эстакады, — рапортуют в пресс-службе муниципалитета. — Продолжается строительство монолитной железобетонной опорной стены под рестораном вокруг четвертой опоры эстакады".

К слову, в апреле здесь произошел оползень, повредивший строения на склоне, но в смете строительства предусмотрели берегоукрепительные работы. Эстакада обойдется городской казне в 31,14 млн грн, а за ее проект, по тендерной документации, отдали 289 тыс. грн.

Урбанист Константин Емельянов отмечает, что новую велоэстакаду нужно четко разделить на зоны для велосипедистов, пешеходов и желающих сделать селфи на фоне моря, иначе ссор, как на Трассе здоровья, не избежать.

"Эстакада, которую сейчас строят, очень маленькая. Мост — это некая видовая зона. Здесь люди будут останавливаться, смотреть на море, фотографироваться. Необходимы дополнительные зоны для этого, отдельно от тех, где пешеходы совершают непрерывное движение, и велодорожки", — поясняет наш собеседник, предлагая ориентироваться на велопешеходный мост в Копенгагене.

ЖДУТ НОВЫЕ ВЕЛОПРОЕКТЫ

Одесские велосипедисты всячески приветствуют объединение Трассы здоровья с набережной над пляжами Большого Фонтана и надеются на развитие других велопроектов города.

"Нас очень волнует, что на велодорожке на улице Ольгиевской до сих пор не появилась разметка и дальше не продолжается строительство велокольца по центру Одессы", — рассказал "Сегодня" глава общественной организации "ВелоОдесса" Юрий Праздников.

Напомним, в Харькове состоится велодень с флешмобом и заездом.

Ранее в Одессе прошла традиционная велосотка — велопробег на 100 км, приуроченный к годовщине освобождения города во вре­­мя Второй мировой войны. В состязаниях приняли участие око­­ло 1500 человек, в том числе велосипедисты из Китая.