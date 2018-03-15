В Одессе вьетнамцы массово шили поддельные Reebok и Adidas (видео)

Полиция Одесской области разоблачила подпольный цех по пошиву одежды под марками известных в мире брендов.

В ходе обысков правоохранители выявили 15 иностранцев-нелегалов: девять граждан Вьетнама и шесть азиатской внешности. Они жили и работали в одном из поселков Овидиопольсокого района на территории двух подпольных цехов по изготовлению одежды известных мировых брендов.

Также во время обысков нашли 38 швейных машинок, 385 единиц готового спортивной одежды, 140 курток с этикетками мировых производителей, а также клише этих фирм.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности нелегалов и выясняют, каким образом они попали на территорию Украины. Также ищут всех причастных к организации бизнеса и места, где продавали подделки.

Санкция статьи, по которой ведется расследование, предусматривает "лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества".

Напомним, в 2017 году в подпольном цеху Одессы шили Adidas, Gucci и Versace.

Также в Одессе во время санкционированного обыска сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли фальсифицированную продукцию, средства и сырье для ее изготовления, в частности, швейные машинки, утюги, клише с товарными знаками Nike.