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В Одессе во дворе дома нашли обгоревший труп

26 мая, 04:24

Елена Вус

Факт обнаружения обгоревшего трупа подтвердили в полиции

В понедельник, 25 мая, в Малиновском районе Одессы, где ранее снова обрушился дом, на улице обнаружены обгоревшие останки человека.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Позже факт обнаружения обгоревшего трупа подтвердили и в полиции.

Тело обнаружено во дворе жилого многоэтажного дома на улице Ицхака Рабина. По одной из версий останки нашли между гаражами, по другим данным – рядом с ними – в люке.

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Сейчас на месте работают правоохранители. Решается вопрос о начале уголовного производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова. О находке киевляне сразу же сообщили копам, а те установили, что голова была отрезана. По предварительным выводам экспертов, голова принадлежит мужчине и долгое время находилась в воде. Пока что установить личность погибшего не удалось – лица практически нет.

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Также в Киеве на улице Героев Севастополя, 22, напротив жилого дома в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка.

А в Кривом роге на берегу озера нашли женское тело – без рук, ног и головы:

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Одесса труп тело

Источник: УНИАН

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