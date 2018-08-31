В Одессе во время фестиваля рыжеволосых установили рекорд области

Сегодня, 16:59

До национального рекорда не хватило 16 людей с рыжими волосами


В Одессе во время фестиваля рыжеволосых установили рекорд области: в одном месте собрались 83 местные жители с рыжими волосами. По словам эксперта национального реестра рекордов Украины, чтобы установить национальный рекорд, необходимо было еще 17 рыжеволосых людей.

После установления областного рекорда участники фестиваля прошлись по улицам в колонне под рыжими флагами. Этот фестиваль – уже третий в Одессе, а его основатели обещают сделать этот праздник ежегодным.

Напомним, впервые необычный фестиваль "Одесса - Рыжий город" состоялся в городе в 2016 году. Тогда рыжеволосые люди вышли на праздник во вторник вечером, а присоединиться к ним могли все желающие, облачившись в яркие оранжевые наряды и огненные парики. Так они прошлись от памятника Дюку де Ришелье до Горсада. 

Кроме того, на День Независимости, 24 августа, в Одессе прошел традиционный вышиванковый фестиваль. Мероприятие и основные локации разместились на Приморском бульваре.  
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