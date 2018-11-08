В Одессе во время операции умер врач, спасавший военных

В Одессе скоропостижно скончался начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Олег Кушнир. Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Андрей Танцюра, врач внезапно почувствовал недомогание прямо во время операции, которая проходила с его участием.

"Тяжело писать, особенно если встречаешь человека почти каждый день в госпитале, идущего тебе навстречу, улыбчивого и как всегда доброжелательного! Скоропостижно ушел из жизни один из лучших госпитальных врачей. Ушел на рабочем месте, во время операции, спасая жизнь другим, он не уберег себя!" – написал волонтер.

Также он добавил, что врачи пытались спасти своего коллегу на протяжении трех часов, но так и не смогли вернуть его к жизни.

"Сердце запустить не получилось", – резюмировал Танцюра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Одесском госпитале отстранили медиков за грубое обращение с родней раненых. Позже стало известно, что у Военно-медицинского клинического центра Южного региона появился новый руководитель – им стал подполковник медицинской службы Роман Кальчук, который долгое время служил в зоне боевых действий на Донбассе.