В Одессе водитель BMW на огромной скорости снес столбы: есть пострадавшие (фото)

В Одессе утром 3 января произошла жуткая авария. В результате ДТП серьезно пострадала девушка – ее госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает "Думская".
Подробности ДТП
Как стало известно, на Базарной и Ришельевской улиц водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с ВАЗом и "Опелем", а затем снес несколько столбов и опор.
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В результате ДТП серьезно пострадала пассажир BMW – девушку доставили в больницу.
По информации патрульной полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения – он отделался легкими травмами и тоже находится в больнице.
Жуткая авария в Одессе. Фото: "Думская"
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Ранее мы писали:
- В Ровно 2 января пьяный водитель насмерть сбил 27-летнего военного. По предварительной информации, нарушитель является помощником экс-депутата областного совета.
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