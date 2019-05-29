В Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи
Копы вызвали специалиста, который выманил рептилию из автомобиля
28 мая днем на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что в его автомобиле спряталась змея. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Одессит рассказал полицейским, что во время движения из-под капота его автомобиля Lexus вылезла змея, некоторое время она была на лобовом стекле, а потом спряталась обратно. Водитель остановил машину и вызвал полицейских.
Они вызвали специалиста, который выманил рептилию и забрал в специализированное учреждение.
Как сообщалось, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.
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