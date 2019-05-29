В Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи

Копы вызвали специалиста, который выманил рептилию из автомобиля

Фото: Pixabay

28 мая днем на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что в его автомобиле спряталась змея. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Одессит рассказал полицейским, что во время движения из-под капота его автомобиля Lexus вылезла змея, некоторое время она была на лобовом стекле, а потом спряталась обратно. Водитель остановил машину и вызвал полицейских.

Они вызвали специалиста, который выманил рептилию и забрал в специализированное учреждение.

Как сообщалось, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.

Напомним, вечером 16 июля в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона.

Ранее необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона.

А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"