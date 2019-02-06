В Одессе водитель троллейбуса избил пьяного пассажира
Водитель был уволен с работы, им занимаются полицейские
В Одессе водитель троллейбуса избил пьяного пассажира. Его уволили с работы, а полицейские начали расследование инцидента, сообщил директор Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман.
"Произошел очень скверный инцидент с участием водителя троллейбуса. Водитель применил физическую силу, а проще говоря, избил пассажира, пусть и изрядно выпившего, возможно без определенного места жительства, но тем не менее, это пассажир и прежде всего - человек", – рассказал он, передает "Думская".
Также Жеман добавил, что на следующий день после инцидента водитель был с позором уволен с предприятия.
"От имени всего коллектива прошу прощения перед очевидцами происшествия, пассажирами городского электротранспорта и, конечно же, пострадавшим от действий водителя человеком. Мы примем все меры, чтобы избежать в дальнейшем подобных происшествий с участием наших сотрудников", – резюмировал он.
Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина, вооружившись дубинкой, напал на таксиста и ограбил его.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе водитель троллейбуса избил пьяного пассажира". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве водителя маршрутки и пассажиров забрызгали слезоточивым газом
Инцидент произошел на остановке «Южная Борщаговка»