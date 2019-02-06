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В Одессе водитель троллейбуса избил пьяного пассажира

Сегодня, 16:05

Водитель был уволен с работы, им занимаются полицейские

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Одессе водитель троллейбуса избил пьяного пассажира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/99b/3ac/5c499b3acf73d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/99b/3ac/5c499b3acf73d.jpg Одесса Водитель был уволен с работы, им занимаются полицейские

В Одессе водитель троллейбуса избил пьяного пассажира. Его уволили с работы, а полицейские начали расследование инцидента, сообщил директор Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман.

"Произошел очень скверный инцидент с участием водителя троллейбуса. Водитель применил физическую силу, а проще говоря, избил пассажира, пусть и изрядно выпившего, возможно без определенного места жительства, но тем не менее, это пассажир и прежде всего - человек", – рассказал он, передает "Думская".

Также Жеман добавил, что на следующий день после инцидента водитель был с позором уволен с предприятия.

"От имени всего коллектива прошу прощения перед очевидцами происшествия, пассажирами городского электротранспорта и, конечно же, пострадавшим от действий водителя человеком. Мы примем все меры, чтобы избежать в дальнейшем подобных происшествий с участием наших сотрудников", – резюмировал он.

Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина, вооружившись дубинкой, напал на таксиста и ограбил его.

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Тег Одесса, водитель, троллейбус

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