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В Одессе водитель, убегая от полиции, сбил нескольких человек и сам погиб

8 июля, 11:13

Сообщается о двух пострадавших в аварии

В Одессе ночью на Адмиральском проспекте водитель на автомобиле BMW, пытаясь скрыться от преследования полиции, сбил несколько человек на автобусной остановке, а после скончался, врезавшись в дерево.

Как сообщает 7 канал, пострадавших пешеходов госпитализировали с различными травмами в больницу.

По данным Одесского паблика, водитель влетел в дерево, а после – в магазин. По словам очевидцев, на тротуаре находились двое человек, которые получили травмы.

Ранее мы сообщали о другом похожем ДТП в Одессе. Вечером 6 июля недалеко от торгово-развлекательного центра "Ривьера" водитель машины Lexus, уходя от полицейской погони, разбил три машины и улетел в кювет. Здесь, к счастью, обошлось без жертв.

Как сообщалось, в Киеве водитель протаранил такси, в котором находилась семья с ребенком.

Кроме того в ночь на 7 июля в Харькове произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и Chery Amulet, в результате которого оба водителя погибли.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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Тег ДТП, Одесса, погоня, BMW

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