В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: появилось видео

Некоторые пассажиры воспользовались ситуацией и не заплатили за проезд

Иллюстрация / Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В Одессе произошел курьезный случай – водители троллейбусов устроили драку прямо на дороге. Видео инцидента опубликовал местный Telegram-канал.

Все случилось на остановке "Селекционный институт" 31 января. Как выяснилось, одному из водителей не понравилось, что второй остановился сзади слишком близко от него. Мужчина вышел из своей кабины и направился к своему коллеге. Выяснить отношения водители решили с помощью кулаков.

Видео: Х Одесса, Telegram

Драка произошла на глазах пассажиров. Некоторые из них воспользовались ситуацией и вышли из троллейбусов, не заплатив за проезд. После драки водители разъехались по маршрутам.

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Напомним, недавно в Херсоне водитель маршрутки угрожал пассажирке выкинуть ее из автобуса, когда женщина попросила выдать ей билет.

Ранее новости "Сегодня" составили ТОП самых вежливых и злых маршрутчиков Украины. В Киеве водитель сломал руку пассажирке, а в Одессе маршрутчик завез старушку прямо под подъезд.

Кроме того, мы разбирались в тонкостях конфликтов в транспорте: кто должен уступать место и как избежать драки. И что делать, если пассажиры не всегда могут спокойно поделить сидячие места.

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