В Одессе военнослужащая, недавно отдыхавшая в Крыму, получила квартиру

Украинская военнослужащая Мария Пышная получила ко Дню защитника Украины квартиру в Одессе. При этом женщина недавно отдыхала в оккупированному Крыму.
Об этом сообщает Украинский военный портал.
Отмечается, что Пышная находится на службе в Военно-Морских Силах ВС Украины уже не первый год.
Так, женщина опубликовала у себя на странице в Facebook фото новой квартиры.
О посещении оккупированного полуострова Мария Пышная рассказала 19 июля 2020 года, однако сейчас эти публикации удалены.
Напомним, ранее мы рассказывали, что оккупанты в Крыму подняли авиацию в воздух.
Кроме того, ранее Министерство иностранных дел Украины передало в МИД России дипломатическую ноту в связи с незаконным визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым и Севастополь.
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