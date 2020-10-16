В Одессе военнослужащая, недавно отдыхавшая в Крыму, получила квартиру

Фото с незаконного отдыха женщина уже скрыла

Украинская военнослужащая Мария Пышная получила ко Дню защитника Украины квартиру в Одессе. При этом женщина недавно отдыхала в оккупированному Крыму.

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Об этом сообщает Украинский военный портал.

Отмечается, что Пышная находится на службе в Военно-Морских Силах ВС Украины уже не первый год.

Так, женщина опубликовала у себя на странице в Facebook фото новой квартиры.

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О посещении оккупированного полуострова Мария Пышная рассказала 19 июля 2020 года, однако сейчас эти публикации удалены.

Напомним, ранее мы рассказывали, что оккупанты в Крыму подняли авиацию в воздух.

Кроме того, ранее Министерство иностранных дел Украины передало в МИД России дипломатическую ноту в связи с незаконным визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым и Севастополь.

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