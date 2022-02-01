В Одессе военный торговал оружием (фото)

В Одессе задержали военнослужащегоВооруженных сил Украины, который торговал оружием и патронами. У мужчины провели дома обыск, а также уже сообщили ему о подозрении.
Об этом пишет Думская.
Торговал военный оружием и патронами на протяжении трех месяцев. За это время он продал:
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- 3 штык-ножа,
- 440 патронов калибра 7,62х54 мм,
- 450 патронов калибра 5,45х39 мм,
- 80 патронов калибра 9 мм.
При обыске в доме у военного нашли еще пять штык-ножей.
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч.1 и 2 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).
Под Киевом расстреляли авто с семьей: преступником оказался бывший военный
На Софиевской Борщаговке, что под Киевом мужчина в камуфляже открыл огонь по автомобилю с семьей.
Отмечается, что стрельба произошла около 7:45. Военный выстрелил в 27-летнего мужчину, который вместе с 28-летней женой и ребенком садились в машину.
Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".
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