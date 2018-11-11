В Одессе волна смыла девушку с пирса

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, достали ее тело из воды

Утром в воскресенье, 11 ноября, на одесском пляже "Чайка" девушку смыло с пирса волной, в результате чего она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"11 ноября в 7:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Одессе на пляже "Чайка" (10 станция Большого Фонтана), девушку смыло с пирса в море. На место вызова выехали сотрудники ГСЧС", – говорится в сообщении.

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Спасатели, которые прибыли на место происшествия, достали ее тело из воды и передали полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства происшествия.

Ранее похожий случай случился а 14-й станции Большого Фонтана в Одессе, где женщину смыло в море с пирса. Сотрудник ГСЧС, который в это время находился на дежурстве, спас женщину. Потерпевшей оказали первую медицинскую помощь.

Также сообщалось, что в Одесской области Черное море вынесло на берег мертвое тело. Тело утопленника обнаружили в городе Южное возле базы отдыха "Лагуна".