В Одессе вооруженные грабители за вечер атаковали два магазина: видео

/ Фото: Нацполиция

В Одессе за один вечер двое вооруженных мужчин совершили два ограбления. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, нападения произошли в вечернее время суток.

Так, грабители под видом покупателей зашли в продуктовый магазин на Ростовской улице и, чтобы не вызывать подозрений у продавщицы, они взяли бутылку пива и подошли к кассе якобы для оплаты товара.

Когда продавщица ввела код доступа и открыла кассовый аппарат, один из нападавших достал из кармана пистолет и ударил им женщину по голове. Потерпевшая упала, а сообщники забрали из кассы более девяти тысяч гривен и скрылись.

Позже выяснилось, что всего за несколько часов до этого нападения мужчины открыто завладели деньгами из кассы магазина в Киевском районе Одессы.

Полицейские сумели на протяжении суток установить подозреваемых, и следователи совместно с оперативниками уголовного розыска и спецназовцами КОРДа задержали их в Белгороде-Днестровском.

По месту проживания задержанных – мужчин 21 и 23 лет – были проведены обыски, в ходе которых удалось изъять вещественные доказательства их причастности к нападениям.

Оба подозреваемых были задержаны, ведутся следственные действия в рамках производства по статье "разбой". Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям на территории города и области.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.





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