Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе воссоздали Иерусалим времен Христа

28 апреля, 04:52

Актеры и реконструкторы уже в седьмой раз приезжают на это действо в Одессу


Пасхальная реконструкция – в Одессе воссоздали Иерусалим времен Христа.

В центре города показали знаковые сцены: предательство Иуды, заговор первосвященников, встреча с Иродом и суд Понтия Пилата. Крестный путь – по брусчатке по Дерибасовской. Актеры и реконструкторы уже в седьмой раз приезжают на это действо в Одессу. В этом году – около четырехсот из всех областей и даже из-за границы. Рыбаки, купцы, крестьяне и придворные – все в изысканных костюмах того времени. Сопровождали их римские легионеры в полном боевом облачении.

"Люди плакали, то есть у нас получилось, чтобы человек прикоснулся к истории и пережить здесь то, что переживали люди. Кто-то был за, кто-то был против две тысячи лет назад. Кто-то плакал, кто-то истерил. У кого-то были отчаянные поступки", – рассказал Роман Медяник, соорганизатор реконструкции.

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

Смотрите видео: пасхальная корзина в этом году обойдется на треть дороже

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Одесса, праздник, Пасха, реконструкиция, христос, иерусалим

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе воссоздали Иерусалим времен Христа". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поздравления с Пасхой 2019 своими словами и короткие смс

Сегодня, 04:23

Мы собрали для вас самые красивые пожелания с праздником Пасхи 2019

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

Сегодня, 04:22

Мы собрали для вас лучшие поздравления в картинках со светлым Воскресением Христовым

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Сегодня, 04:14

Предлагаем вам набор самых красивых поздравлений с Пасхой 2019: стихи и открытки

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Сегодня, 04:10

Мы собрали для вас самые лучшие поздравления с Воскресением Христовым 2019

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 04:06

Мы собрали для вас лучшие пожелания с Пасхой 2019

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Сегодня, 04:04

Мы собрали для вас самые интересные поздравления с Пасхой 2019

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Рождение израильской атомной бомбы - как это было

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Герой футбольного дня. Карлос де Пена

Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3 - СМИ

Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым

Азовское море сняли из космоса: в сети показали впечатляющее фото

15 самых жутких и странных существ на планете

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

25 апреля, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

«Не бойтесь измены»