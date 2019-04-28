В Одессе воссоздали Иерусалим времен Христа

Актеры и реконструкторы уже в седьмой раз приезжают на это действо в Одессу

Пасхальная реконструкция – в Одессе воссоздали Иерусалим времен Христа.

В центре города показали знаковые сцены: предательство Иуды, заговор первосвященников, встреча с Иродом и суд Понтия Пилата. Крестный путь – по брусчатке по Дерибасовской. Актеры и реконструкторы уже в седьмой раз приезжают на это действо в Одессу. В этом году – около четырехсот из всех областей и даже из-за границы. Рыбаки, купцы, крестьяне и придворные – все в изысканных костюмах того времени. Сопровождали их римские легионеры в полном боевом облачении.

"Люди плакали, то есть у нас получилось, чтобы человек прикоснулся к истории и пережить здесь то, что переживали люди. Кто-то был за, кто-то был против две тысячи лет назад. Кто-то плакал, кто-то истерил. У кого-то были отчаянные поступки", – рассказал Роман Медяник, соорганизатор реконструкции.

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

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