В Одессе объявлен план-перехват: что произошло

В Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину.

"Трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел потерпевший, отобрали у него сумку с имуществом и скрылись на своем автомобиле Audi", – рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

На территории города и прилегающих районов области в действие введен специальный оперативный план "Перехват".

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Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения указанного автомобиля, позвонить в полицию по спецлинии 102.

Автомобиль предполагаемых грабителей

Как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве задержали двух мужчин, которые напали на 83-летнюю пенсионерку и отобрали у нее золотые сережки. По данным полиции, злоумышленники увидели на пожилой женщине золотые серьги и зашли за ней в подъезд жилого дома.

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Также в столице задержали пару, которые ради денег и смартфона изувечили 20-летнего парня, жестоко его избив

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