В Одессе возле кинотеатра обнаружили тело с ножом в сердце

Ночью в Одессе в Семафорном переулке возле кинотеатра "Синема-Сити" обнаружили тело неизвестного мужчины. Погибшему около 50 лет. Предположительная причина смерти – ножевое ранение в сердце, – передает "7 канал".

На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Правоохранители устанавливают личность убитого мужчины и обстоятельства, при которых он погиб.

Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и бросился прочь.



Ранее сообщалось, что россиянин убил подругу и сварил ее сердце. Согласно предварительной информации, мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры нанес множественные ножевые ранения своей подруге, из-за чего она скончалась. Затем он вскрыл грудную клетку погибшей и вытащил легкое и сердце, которое затем начал варить в кастрюле.

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