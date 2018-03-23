В Одессе возле кинотеатра обнаружили тело с ножом в сердце

Сегодня, 07:02

Убийство зафиксировали камеры наблюдения


Фото: 7kanal.com.ua

Фото: 7kanal.com.ua

Фото: 7kanal.com.ua

Ночью в Одессе в Семафорном переулке возле кинотеатра "Синема-Сити" обнаружили тело неизвестного мужчины. Погибшему около 50 лет. Предположительная причина смерти – ножевое ранение в сердце, – передает "7 канал".

На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Правоохранители устанавливают личность убитого мужчины и обстоятельства, при которых он погиб.

Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и бросился прочь.

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Ранее сообщалось, что россиянин убил подругу и сварил ее сердцеСогласно предварительной информации, мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры нанес множественные ножевые ранения своей подруге, из-за чего она скончалась. Затем он вскрыл грудную клетку погибшей и вытащил легкое и сердце, которое затем начал варить в кастрюле.

Также мы писали, что в Винницкой области мужчина убил жену совкомЗа убийство женщины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.
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