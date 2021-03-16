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В Одессе возле школы нашли труп женщины в мешке

16 марта, 16:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Личность погибшей устанавливается

В Одессе на улице Мариинской возле школы обнаружили тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Ее труп спрятали в мешке.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, мешок оставили у входа в подвальное помещение учебного заведения. На месте работала следственно-оперативная группа.

Личность погибшей, обстоятельства ее смерти и причастные к этому устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина зарубил соседку топором и сбежал в другой регион. Подозреваемый не смог объяснить причину своего поступка.

Также напомним, в Николаеве квартирантку обнаружили мертвой в съемной квартире. В полицию обратилась хозяйка жилища и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

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Одесса убийство женщина труп полиция мешок
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