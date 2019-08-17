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В Одессе возросло число жертв пожара в гостинице "Токио Стар"

Сегодня, 14:56

В 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего

Число жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", - сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. После ликвидации огня сообщалось о восьми погибших и 10 пострадавших.

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Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета в этом году произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения. Кроме того, в сентябре 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе также произошел пожар, в результате которого погибли трое детей.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар гостиница Токио Стар

Источник: Сегодня

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