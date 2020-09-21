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В Одессе врачи пожаловались на "нелегалов" и агрессивных пациентов

21 сентября, 14:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Многие одесситы отказываются уходить из стационара и возвращаться домой

В Одессе, которая оказалась среди "лидеров" по распространению коронавируса, инфекционная больница переполнена пациентами, во многом из-за желания людей оставаться в стационаре, несмотря на рекомендации врачей.

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Об этом на совещании в мэрии сообщила директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко, сообщает "Думская".

Врачи жалуются, что очень часто пациенты, которых привозят машины скорой помощи, отказываются возвращаться домой.

"Прибывает пациент, его в приемном отделении осматривают, не выявляют необходимость госпитализации, делают тесты и направляют на самоизоляцию, однако пациент вдруг начинает агрессивно доказывать, что он должен лечь на стационар", – рассказала чиновница.

Также она добавила, что бывают и случаи, когда люди отказываются от выписки из больницы.

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"Во многом в таких ситуациях виновны и близкие этих людей, которые пытаются изолировать родственника в больнице любой ценой, все это приводит к дополнительной нагрузке на клинику", - добавила Якименко.

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По ее словам, увеличилось количество пациентов-"нелегалов" – жителей области, которые прибывают в Одессу, называют наугад любой адрес, чтобы попасть в инфекционную больницу.

"К нам поступил человек с Парковой улицы. Когда начали разбираться, оказалось, что он с Парковой, но из Черноморска. И таких случаев немало. А ведь подобное не только перегружает больницу, но и искажает статистику по COVID-19 как Одессы, так и других населенных пунктов", – резюмировала чиновница.

Ранее мы сообщали, что Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

Кроме того, инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

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