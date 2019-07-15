В Одессе вручили премии имени Бабеля

Автор "Сегодня" оказался среди обладателей престижной награды, обойдя 235 писателей



























В Южной Пальмире наградили финалистов Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Церемонию награждения победителей третьего сезона провели в пятницу в Золотом зале Литературного музея.

В числе победителей оказался и автор "Сегодня" — писатель, актер киевской театр-студии импровизаций "Черный квадрат" и режиссер Алексей Курилко. Мы побывали на церемонии награждения.

По словам организаторов, в литературном конкурсе участвовало 237 авторов из 19 стран, но в финал прошли лишь 22 рассказа (новеллы).

В составе жюри, помимо литераторов из Киева, Одессы, Санкт-Петербурга и Москвы, были внук Исаака Бабеля — Андрей и победительница первой премии — писательница Марианна Гончарова, среди произведений которой очень много юмористических рассказов о животных.

Третье место члены жюри отдали российскому писателю Михаилу Бару за рассказ "Трофейное одеяло". Помимо диплома и знака он получил сертификат на 15 тыс. грн. Второе место и сертификат на 30 тыс. грн получил Алексей Курилко.

Его рассказ "В поисках помощи" повествует о 37-летнем мужчине, который совершил суицид и пережил клиническую смерть. Когда он пребывал по ту сторону жизни, ему пришло видение: нужно выжить, чтобы спасти другого человека. Придя в себя и отправившись на поиски того самого человека, он встретит свою первую любовь.

"Мне кажется, что эта премия должна объединить нас всех. И она объединяет, даже судя по тому, что лауреаты и дипломанты – представители разных стран и разных городов", – считает Алексей Курилко.

В беседе с "Сегодня" писатель признался, что будет пробовать свои силы и в следующем году хотя бы потому, что не будет переставать писать и нужно как-то реализовываться.

"Второе место – это не первое, так что есть куда расти! Мне кажется, нужно еще больше стараться, еще больше писать, еще больше стремиться и меньше заниматься ерундой", – добавил он.

Первое место получил грузинский писатель Резо Габриадзе за рассказ "Топиарное искусство". Ему полагались статуэтка "Колесо судьбы" (миниатюрная копия колеса, входящая в композицию памятника Бабелю в Одессе) и 60 тыс. грн.

К сожалению, он не смог приехать на награждение лично из-за слабого здоровья, поэтому прислал свое видеообращение. Вместо него награды получил Генеральный консул Грузии в Одессе Торике Берекашвили. Приз ему вручил легендарный сатирик Михаил Жванецкий. Михаил Михайлович сказал, что дорожит дружбой с победителем.

"Резо обладает многими талантами — он прекрасный художник, сценарист, писатель. Этих талантов у него много. Очень много. Он ходит по земле, иногда роняет их по дороге, а мы их подбираем", – заявил Жванецкий.

ДИПЛОМАНТЫ ПРЕМИИ.

Среди финалистов жюри впервые выбирали не только победителей, но и дипломантов. В их число вошли писательница из Германии Ксения Кумм, российские писатели Виталий Лозович и Павел Селуков и украинские авторы Елена Андрейчикова и Александр Володарский.

"Когда я закончила свой рассказ, меня очень смущало одно слово. Я сомневалась, пыталась найти замену, но в последнюю минуту оставила. Не знаю я здесь вопреки или благодаря, но спасибо вам", — поделилась Андрейчикова.

Как сообщалось, британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018 год. 56-летняя Бернс стала первым автором родом из Северной Ирландии, который был удостоен этой престижной премии, присуждаемой в области англоязычной литературы.

А в 2017 году американский писатель Джордж Сондерс стал победителем Букеровской премии с романом "Линкольн в бардо" (Lincoln in the Bardo).

Напомним, в 2016 году американский писатель Пол Битти получил Букеровскую премию за свой роман "Распродажа", он стал первым американским писателем, который выиграл Букеровскую премию.

Букеровская премия – одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк – Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Пять обладателей награды – Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро – позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

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