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В Одессе вспыхнул масштабный пожар: пламя хватило жилой дом

27 марта, 08:25

Тина Наринецкая

Спасатели тушат огонь почти всю ночь

В Одессе в жилом шестиэтажном доме на Люстдорфской дороге вспыхнул пожар – пламя охватило 400 квадратных метров здания. Огонь тушили всю ночь и до сих пор не могут ликвидировать.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, о пожаре им стало известно ночью 27 марта, в 2:57. Когда спасатели примчались на место, выяснилось, что огонь вспыхнул на 6 этаже жилого дома.

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"В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова повышен до "Пожар РАНГ №2". Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек", – рассказали в ГСЧС.

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Локализировать пожар удалось только в 7:00. Сейчас спасатели продолжаются тушить огонь. От ГСЧС привлекли 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

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Одесса дом пожары

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