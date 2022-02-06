В Одессе вспыхнул масштабный пожар в швейном цеху – есть пострадавший (видео)

Спасатели тушат пожар в Одессе, возгорание началось в электрощитовой швейного цеха – что известно

На Черемушках горит швейный цех / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе, на улице Варненской, 21, вечером 6 февраля началось возгорание в здании, где расположен швейный цех. На месте работают как минимум пять бригад спасателей.

Об этом сообщает "Думская".

Реклама

Движение по улице Варненской перекрыли. Возгорание началось в электрощитовой на первом этаже 4-этажного здания. Было сильное задымление. Пламя тушат 45 сотрудников ГСЧС.

Во время пожара спасли мужчину с ножевым ранением в живот. Пострадавшего увезли в городскую больницу № 10.

Реклама

Основные причины возникновения пожаров в домах: