В Одессе вспыхнул масштабный пожар в швейном цеху – есть пострадавший (видео)

В Одессе, на улице Варненской, 21, вечером 6 февраля началось возгорание в здании, где расположен швейный цех. На месте работают как минимум пять бригад спасателей.
Об этом сообщает "Думская".
Движение по улице Варненской перекрыли. Возгорание началось в электрощитовой на первом этаже 4-этажного здания. Было сильное задымление. Пламя тушат 45 сотрудников ГСЧС.
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Основные причины возникновения пожаров в домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовыми потребителями электроэнергии.
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