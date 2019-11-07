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В Одессе вспыхнул отель на берегу моря: пламя тушили десятки спасателей

7 ноября, 15:19

Огонь охватил 80 «квадратов» площади

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Одессе произошел пожар в элитном отеле M1 Club Hotel на Лидерсовском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

О пожаре спасателям сообщили сегодня, 7 ноября, в 13:16. Как выяснилось, в отеле вспыхнула наружная обшивка со второго по шестой этажи и крыша. Всего пламя охватило около 80 "квадратов". Огонь спасателям удалось локализовать в 13:45, а в 13:51 его ликвидировали.

Персонал и посетителей отеля быстро эвакуировали еще до того, как приехали спасатели.

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Фото: ГСЧС

"К ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Напомним, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

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