В Одессе вспыхнул пожар в колледже, где в огне погибли 16 человек

Спасатели оперативно прибыли на вызов и обнаружили, что загорелись кабели на пятом этаже здания

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года вспыхнул пожар, унесший жизни 16 человек, произошло новое возгорание.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о том, что по улице Троицкая, где находится колледж, наблюдается возгорание пятого этажа, поступило вечером 8 апреля.

Отметим, что здание сейчас законсервировано, поскольку еще не завершено расследование уголовного производства относительно гибели 16 человек.

По прибытии на место вызова спасатели выяснили, что загорелись кабели на пятом этаже, огонь был оперативно потушен.

Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, кто именно его спровоцировал, пока неизвестно.

Напомним, что троим фигурантам расследования того смертельного пожара подозрения уже вручили – директору, завхозу учреждения,а также экс-главе госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Все они – под ночным домашним арестом.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одессе стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем.

Подтвердилось, что среди погибших – люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

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