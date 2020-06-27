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В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразился

27 июня, 14:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Число заболевших COVID-19 в регионе уже превысило 1,5 тысячи

В Одесской области продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – в регионе заболели 1565 человек. Одним из очагов вспышки инфекции в Одессе стал рынок "7-й километр". Об этом сообщает 048.ua.

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Как рассказал главный санитарный врач региона Виталий Гончаров, за последнюю неделю на этом рынке зафиксировали семь случаев COVID-19. Шестеро больных оказались иностранцами, которые там работают.

"Главе Овидиопольской райадминистрации направлено представление о принятии необходимых карантинных ограничений на промрынке", – отметил Гончаров.

Главный санитарный врач добавил, что за последнюю неделю в Одесской области количество заболевших возросло в 2,3 раза. Самый большой рост заболеваемости зафиксировали в Болградском, Измаильском и Ананьевском районах.

"Усложняет эпидемическую ситуацию регистрация групповых случаев заболевания в закрытых учреждениях — на предприятиях, в лечебно-профилактических учреждениях. С начала пандемии у нас 18 вспышек", – рассказал Гончаров.

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Отметим, что из 1565 случаев COVID-19 в регионе за последние сутки, 26 июня, обнаружили 38. Сейчас на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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