В Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы

Заболевшие сейчас находятся на амбулаторном лечении

В Главном управлении Государственной миграционной службы Украины в Одесской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

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Как сообщает "Думская" со ссылкой на свой источник в ведомстве, там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Отметим, эпидемиологическая ситуация в Одесской области продолжает ухудшаться. Диагноз COVID-19 подтвердили еще у 35 пациентов. Всего в регионе выявлено 2211 случаев. В пресс-службе мэрии рассказали, что коронавирус за последние сутки обнаружили еще у семи одесситов, а выздоровели 26 пациентов. Новых летальных случаев от инфекции не было.

Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.

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Также ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса в одном из отделений Пенсионного фонда на столичной Оболони.

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Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

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