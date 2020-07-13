Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы

13 июля, 13:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Заболевшие сейчас находятся на амбулаторном лечении

В Главном управлении Государственной миграционной службы Украины в Одесской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Реклама

Как сообщает "Думская" со ссылкой на свой источник в ведомстве, там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Отметим, эпидемиологическая ситуация в Одесской области продолжает ухудшаться. Диагноз COVID-19 подтвердили еще у 35 пациентов. Всего в регионе выявлено 2211 случаев. В пресс-службе мэрии рассказали, что коронавирус за последние сутки обнаружили еще у семи одесситов, а выздоровели 26 пациентов. Новых летальных случаев от инфекции не было.

Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.

В тренде
ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков большие потери

Также ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса в одном из отделений Пенсионного фонда на столичной Оболони.

Реклама

Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса эпидемия одесская область вспышка заражение миграционная служба коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)
Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)Одесса
Зеленский с Ермаком искупались в море в Одессе: видео
Зеленский с Ермаком искупались в море в Одессе: видеоОдесса
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
"Позор для страны": Зеленский осмотрел затонувший танкер и приказал убрать "махину"Политика
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять