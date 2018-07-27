В Одессе вынесли приговор офицеру, который до смерти забил подчиненного

Сегодня, 13:59

Офицер Военно-морских сил получил 10 лет тюрьмы за убийство пьяного прапорщика

Фото: dnepr.info
Фото: dnepr.info

Офицера Военно-морских сил Украины, который до смерти забил пьяного подчиненного, приговорили к десяти годам лишения свободы. Соответствующий приговор Саратского районного суда Одесской области вступил в законную силу. Кроме тюремного срока, суд постановил лишить мужчину воинского звания.

Отметим, что приговор был вынесен еще в марте и его подтвердили в апелляционной инстанции. Офицера признали виновным по статье "превышение военнослужащим власти, совершенном в условиях особого периода и сопряженный с насилием в отношении подчиненного, повлекшем тяжкую смерть человека", передает "Думская".

Трагедия произошла 30 декабря 2016 года в Сарате. Капитан, занимавший должность начальника разведки штаба одного из дивизионов, исполняющий обязанности отсутствовавшего командира части. Старший прапорщик, который занимал должность главного сержанта батареи, должен был заступить в суточный наряд, но не явился на построение.

Офицер отправился искать подчиненного и нашел его спящим после пьянки. Капитан не сдержался и набросился на него, избивая руками и ногами, а потом приказал матросу перенести прапорщика в палатку медицинской части, где продолжил избиение. В два часа ночи пострадавший от побоев скончался.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области разгорелся "воинский" скандал – 28-летний контрактник ВСУ Вячеслав Явный, находясь на службе, остался без селезенки и стал инвалидом второй группы.

Позже стало известно, что военный избил подчиненного: старший по званию умышленно нанес солдату телесные повреждения в область селезенки и, как следствие, поврежденный орган пришлось удалить. Также мы писали, что в Тернополе избили бойца, вернувшегося с Донбасса.
Одесса, ВМС, приговор, офицер, прапорщик, военный

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе вынесли приговор офицеру, который до смерти забил подчиненного". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе железнодорожники пытались украсть из вагона полтонны зерна

Вчера, 19:30

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы

Украина

Военный после попытки самосожжения. Фото: скриншот

Самоподжог возле Минобороны: медики рассказали о состоянии мужчины

Вчера, 13:45

После воспламенения бойца быстро потушили и отправили в ожоговое отделение
Загрузка...

Запорожье

Фото: oilreview.kiev.ua

Покушение на главу армянской диаспоры: в Запорожье будут судить трех киллеров из Одессы

Вчера, 11:06

Все трое обвиняемых приехали в Запорожье из Одессы

Донбасс

БТР. Фото: соцсети

В Донецке российский офицер погиб после столкновения с БТР: появились детали ДТП

Вчера, 10:08

Российский военный был на "отжатой" легковушке, а местные боевики на бронетехнике
Загрузка...