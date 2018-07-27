В Одессе вынесли приговор офицеру, который до смерти забил подчиненного

Офицера Военно-морских сил Украины, который до смерти забил пьяного подчиненного, приговорили к десяти годам лишения свободы. Соответствующий приговор Саратского районного суда Одесской области вступил в законную силу. Кроме тюремного срока, суд постановил лишить мужчину воинского звания.

Отметим, что приговор был вынесен еще в марте и его подтвердили в апелляционной инстанции. Офицера признали виновным по статье "превышение военнослужащим власти, совершенном в условиях особого периода и сопряженный с насилием в отношении подчиненного, повлекшем тяжкую смерть человека", передает "Думская".

Трагедия произошла 30 декабря 2016 года в Сарате. Капитан, занимавший должность начальника разведки штаба одного из дивизионов, исполняющий обязанности отсутствовавшего командира части. Старший прапорщик, который занимал должность главного сержанта батареи, должен был заступить в суточный наряд, но не явился на построение.

Офицер отправился искать подчиненного и нашел его спящим после пьянки. Капитан не сдержался и набросился на него, избивая руками и ногами, а потом приказал матросу перенести прапорщика в палатку медицинской части, где продолжил избиение. В два часа ночи пострадавший от побоев скончался.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области разгорелся "воинский" скандал – 28-летний контрактник ВСУ Вячеслав Явный, находясь на службе, остался без селезенки и стал инвалидом второй группы.

Позже стало известно, что военный избил подчиненного: старший по званию умышленно нанес солдату телесные повреждения в область селезенки и, как следствие, поврежденный орган пришлось удалить. Также мы писали, что в Тернополе избили бойца, вернувшегося с Донбасса.