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В Одессе выяснили личность девятой жертвы пожара в "Токио Стар"

11 октября, 17:46

Погибшим оказался харьковчанин 1984 года рождения

/ Фото: Сегодня

В Одессе эксперты идентифицировали девятую жертву страшного пожара, который произошел в отеле "Токио стар" и унес жизни девяти человек. Как сообщили в прокуратуре Одесской области, погибшим оказался мужчина, 1984 года рождения.

"Это житель Харькова – последний идентифицированный, не считая девочки, по которой генетическая экспертиза еще не завершена", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что до сих пор проводится экспертиза останков, как предполагается, 10-летней жительницы Сум, находившейся в гостинице вместе с родителями. Мать ребенка погибла, а отцу удалось спастись.

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Как "Сегодня" писали ранее, одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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Одесса жертва погибший идентификация Токио Стар

Источник: УНИАН

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