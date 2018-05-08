В Одессе взорвался дом: мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Вчера, 13:59

По предварительной информации, причина взрыва – утечка бытового газа

Фото: ГСЧС в Одесской области
Фото: ГСЧС в Одесской области

В Одессе утром 8 мая на улице Бабеля, 27 произошел взрыв в частном одноэтажном доме. Пострадал владелец. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

За 4 минуты на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Спасатели выяснили, что в квартире, пристроенной к жилому дому, произошел взрыв газо-воздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва частично разрушилась крыша квартиры на общей площади 15 м2. Кроме того, повредился шифер в соседних квартирах. Во время взрыва хозяин квартиры 1977 г.р. получил ожоги 95% тела, 2-3 А, Б степени. Его в крайне тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в реанимационное ожоговое отделение городской клинической больницы №10.

На месте работала следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиция. Сведения об инциденте внесены в журнал единого учета. 

Напомним, в ночь на 5 мая в Киеве прогремел взрыв гранаты, в результате чего погиб человек. Позже в полиции подтвердили, что погиб мужчина, а также правоохранители нашли очевидца происшествия, который рассказал, как все произошло.

Также напомним, недавно в Киеве от взрыва гранаты погиб журналист, отец шести детей. Виталий Кукса – бывший сотрудник Госслужбы связи и защиты информации, он служил в АТО, писал на военные темы во многие украинские издания.
газ, Одесса, взрыв

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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