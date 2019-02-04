В Одессе за 11 млн спасут фасад лицея-легенды
Восстановление памятника архитектуры проведут за счет средств из государственного и областного бюджетов
В Одессе отреставрируют фасад Ришельевского лицея, основанного в 1817 году. На работы планируют потратить почти 11 млн грн. Как пояснили в пресс-службе облсовета, восстановление здания — памятника архитектуры местного значения проведут за счет средств из государственного и областного бюджетов.
Начальник управления капитального строительства ОГА Любовь Данелия рассказала, что строительная компания получила разрешение на начало работ еще в январе, но из-за погодных условий с внешними работами решили повременить до марта — пока не потеплеет.
"Вместо этого будут проводить работы по укреплению кровли внутри здания. Сейчас закупают строительные материалы", — отметила чиновница.
По словам директора лицея Валерия Колебошина, из-за большой площади в прошлом году капитально отремонтировали только одно крыло. Теперь нужно починить второе, а также реставрировать и утеплить внутренние витражи.
Тем временем, власти Киева одобрили проект реставрации памятника архитектуры, знаменитого Дома со змеями на улице Большая Житомирская, 32. Он был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского.
А в Днепре за 11 млн грн реконструируют театр им. Шевченко. В помещении уже оборудовали пандус и туалет для людей с ограниченными возможностями, отремонтировали крышу и кассы.
Ранее мы писали, как консервируют и реставрируют уникальные галицкие и гуцульские иконы. В Ивано-Франковске реставрационный проект "Врятуймо скарби разом!" отметил десятилетие.
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