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В Одессе за 11 млн спасут фасад лицея-легенды

Вчера, 20:45

Восстановление памятника архитектуры проведут за счет средств из государственного и областного бюджетов

Фасад лицея разрушается. Фото: oblrada.odessa.gov.ua
Фасад лицея разрушается. Фото: oblrada.odessa.gov.ua.
В Одессе за 11 млн спасут фасад лицея-легенды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/887/037/5c588703746e6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/887/037/5c588703746e6.png Одесса Восстановление памятника архитектуры проведут за счет средств из государственного и областного бюджетов

В Одессе отреставрируют фасад Ришельевского лицея, основанного в 1817 году. На работы планируют потратить почти 11 млн грн. Как пояснили в пресс-службе облсовета, восстановление здания — памятника архитектуры местного значения проведут за счет средств из государственного и областного бюджетов.

Начальник управления капитального строительства ОГА Любовь Данелия рассказала, что строительная компания получила разрешение на начало работ еще в январе, но из-за погодных условий с внешними работами решили повременить до марта — пока не потеплеет.

"Вместо этого будут проводить работы по укреплению кровли внутри здания. Сейчас закупают строительные материалы", — отметила чиновница.

По словам директора лицея Валерия Колебошина, из-за большой площади в прошлом году капитально отремонтировали только одно крыло. Теперь нужно починить второе, а также реставрировать и утеплить внутренние витражи.

Тем временем, власти Киева одобрили проект реставрации памятника архитектуры, знаменитого Дома со змеями на улице Большая Житомирская, 32. Он был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского.

А в Днепре за 11 млн грн реконструируют театр им. Шевченко. В помещении уже оборудовали пандус и туалет для людей с ограниченными возможностями, отремонтировали крышу и кассы.

Ранее мы писали, как консервируют и реставрируют уникальные галицкие и гуцульские иконы. В Ивано-Франковске реставрационный проект "Врятуймо скарби разом!" отметил десятилетие.

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Тег реставрация, лицей, фасад

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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