В Одессе за 60 млн евро купят новые трамваи и запустить скоростной маршрут

Уже к концу года в Одессе обещают запустить долгожданный скоростной трамвай "Север — Юг", который должен соединить отдаленные от центра поселок Котовского и район Таирово. Однако, как выяснилось, четкий план могут нарушить банальные пробки. "Сегодня" выяснила, какие изменения ждут общественный транспорт и какие сложности могут возникнуть в инфраструктурном проекте.

В начале недели открыли для проезда ул. Преображенскую, участки которой от Тираспольской площади до ул. Софиевской долгое время были закрыты на ремонт. В связи с этим вагоны трех маршрутов вернулись к прежней схеме движения.

Так, трамвай №3, двигаясь по улицам Преображенской и Софиевской, доезжает до Херсонского сквера. Маршрут №12 отныне курсирует между Херсонским сквером и Алексеевской площадью. Изменилась и схема движения вагонов 15-го маршрута, которые от Слободского рынка следуют до Тираспольской площади. Чиновники уже предвкушают скорый запуск трамваев "Север — Юг", а одесситы возмущаются пробками на участке, где будет пролегать скоростной маршрут.

Первые дни езды на отремонтированном участке выявили главную брешь в плане запуска скоростного трамвая. Как и до реконструкции, вагоны здесь двигаются очень медленно, увязая в час пик в общей пробке. Однако в мэрии успокаивают, дескать, ищут пути решения проблемы.

"Мы рассматриваем возможность выделить трамвайную линию по ул. Преображенской, чтобы трамвай шел по обособленному пути и ему не мешал другой транспорт, — рассказал "Сегодня" глава гордепартамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. — Это не реконструкция дороги, нужно небольшое финансирование".

Запустить маршрут "Север — Юг" планируют уже к концу года и, по словам чиновников, для этого хватает и путей, и вагонов.

"Будем использовать существующий подвижной состав, мы уже в состоянии запустить магистральный маршрут. В дальнейшем рассчитываем с помощью Европейского инвестиционного банка или ЕБРР закупить новый подвижной состав", — рассказал "Сегодня" глава КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман, напомнив, что мэрия готовится взять в кредит 60 млн евро для покупки новых трамваев и ремонт магистрали от Пересыпских мостов до ул. Паустовского.



Среди прочего чиновники планируют закупить и многосекционные трамваи, которые, по мнению экспертов, будут особенно востребованы в час пик.

"Они позволяют повысить вместимость одного состава с нынешних 120—150 человек до почти 400. В городе есть потенциальные резервы для многосекционных составов, но они небольшие, теоретически можно соединять новые частично низкопольные вагоны и сделать три-четыре состава из более старых вагонов, но, на данном этапе, это будет капля в море", — рассказал "Сегодня" транспортный эксперт Александр Вельможко, отметив, что многосекционные вагоны очень требовательны к качеству путей — на неисправных рельсах они могут рассоединиться.

Тем временем эксперты называют еще один тормозящий скорость трамваев фактор — перекрестки.

"Нужно предусмотреть повороты автомобилей и приоритетный проезд светофоров трамваями, тогда движение будет более комфортным. К тому же на самой Преображенской очень много поперечных кварталов. Если трамвай будет останавливаться на каждом перекрестке, он будет доезжать до Привоза от начала Преображенской минут за 20", — рассказал нам урбанист Константин Емельянов, предложив синхронизировать светофорные сигналы и устроить четкий график движения.

Напомним, Одесса получила шесть новых троллейбусов из Беларуси.

Также мы писали, что одесские чиновники пытаются решить проблему нехватки парковок. Проблема становится все более острой с приближением туристического сезона, когда к многочисленным машинам местных жителей добавляются "железные кони" приезжих. По словам власть имущих, генплан города предусматривает 19 мест для строительства таких объектов, однако желающих вкладывать деньги в проект пока не нашлось.