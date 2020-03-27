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В Одессе за нарушение карантина накажут работницу бани

27 марта, 03:07

Руслан Ровик

Женщине грозит серьезный штраф за то, что пустила посетителей в баню

В Суворовском районе Одессы за нарушение правил карантина, введенного из-за коронавируса, накажут администратора бани.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, нарушение зафиксировали на улице Балковской.

Во время прихода стражей порядка в бане находилось около десяти человек, а также женщина-администратор.

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"В отношении женщины полицейские составили протокол по статье "нарушение правил карантина" Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметили копы.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина. В документе говорится, что, если человек, инфицированный этим опасным вирусом, покинул место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен.

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Для лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) и нарушение решений органов местной власти по вопросам борьбы с вирусом. За это предусмотрен штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а для должностных лиц – от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов (34-170 тысяч гривен).

/ Фото: Пресс-служба МВД

Кроме того, за необнародование или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение коронавируса, будут наказывать штрафом 700 – 1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тысяч гривен).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса карантин наказание нарушение штрафбат коронавирус

Источник: Сегодня

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