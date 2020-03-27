В Одессе за нарушение карантина накажут работницу бани

Женщине грозит серьезный штраф за то, что пустила посетителей в баню

В Суворовском районе Одессы за нарушение правил карантина, введенного из-за коронавируса, накажут администратора бани.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, нарушение зафиксировали на улице Балковской.

Во время прихода стражей порядка в бане находилось около десяти человек, а также женщина-администратор.

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"В отношении женщины полицейские составили протокол по статье "нарушение правил карантина" Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметили копы.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина. В документе говорится, что, если человек, инфицированный этим опасным вирусом, покинул место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен.

Для лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) и нарушение решений органов местной власти по вопросам борьбы с вирусом. За это предусмотрен штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а для должностных лиц – от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов (34-170 тысяч гривен).

/ Фото: Пресс-служба МВД

Кроме того, за необнародование или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение коронавируса, будут наказывать штрафом 700 – 1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тысяч гривен).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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