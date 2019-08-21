В Одессе за неубранный мусор предпринимателей возьмут "на карандаш"

Одесские чиновники вновь подняли вопрос вывоза мусора с городских пляжей, но заговорили не о проблеме самих отходов, а о наличии договоров на их вывоз у арендаторов пляжей.

"Не будут бесплатно работать мусоровывозящие компании, так же, как и мы", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов о тех прибрежных фирмах, которые сбрасывают свой мусор в муниципальные контейнеры.

"Сегодня" проверили, как изменилась ситуация с вывозом отходов с побережья. Напомним, мы уже проводили аналогичную "инспекцию" в первой половине лета. Тогда увиденное не радовало: вечерний променад горожан по набережной Большого Фонтана проходил вдоль переполненных контейнеров, окруженных местами целыми горами мусорных пакетов.

Теперь, пройдя по тем же "местам славы", должны признать, что, на первый взгляд, ситуация улучшилась. Правда, не везде. Так, у популярных "троп" в Аркадии все чисто, но немного поодаль от клубов и платных пляжей несложно заметить груды огромных мусорных пакетов, которые просто сброшены в кучу, или с десяток контейнеров, вокруг которых разбросаны как пищевые отходы, так и строительный мусор.

"Если ты пришел деньги тратить – вокруг чисто, а если денег нет или ты не хочешь музыку громкую слушать — приходится смотреть на кучи хлама", – посетовал рыбак Арсений.

Зато дальше, от Аркадии до 10-й станции Большого Фонтана, мусора вообще нет. Но это скорее связано не с тем, что здесь часто убирают, а с тем, что из-за плотной застройки моря даже не видно, и мест для массового отдыха, соответственно, нет. А вот пляж на самой 10-й станции – просто место контрастов. У парковки стоят почти пустые баки, а как только начинается песок – заполненные до отказа урны.

То, что не поместилось, складируют рядом. После такого приятно удивляет 11-я станция Большого Фонтана. Там мы увидели не только почти пустые урны и контейнеры, но и специальную емкость для вторсырья — пластиковых бутылок и жестянок.

Отсюда и вплоть до 16-й станции набережная и пляжи чистые. Правда, за исключением 13-й и 14-й станций, где альфатеры были полными, но зато вокруг них было чисто.

"Теперь быстро убирают. В начале лета были проблемы, но сейчас, к счастью, и купаться можно, и погулять приятно", — говорит одесситка Марина.

Так что побережье, несомненно, стало чище. Но что для этого сделали чиновники, не совсем понятно. Да и сейчас никакого конкретного плана по борьбе с арендаторами, которые не подписали договоры на вывоз, не представили.

"Попрошу, подводя итоги (турсезона. — Авт.), чтобы все, кто не подписал договора на вывоз, были у нас на заметочке, на карандаше", — заявил Труханов.

Тем временем, позиция предпринимателей не поменялась. Они не скрывают, что есть и недобросовестные арендаторы, но многие просто подписывают договоры на другие фирмы, сетуя на якобы волокиту и бюрократию в муниципалитете.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе на пляже "Дельфин" скаты подплыли к самому берегу. Четырех из них снял на камеру местный житель. Туристы любуются экзотическими животными, при этом откровенно их опасаясь. Экологи говорят, что касаться этих рыб не стоит. Они сами не нападают, но защищаясь – могут ужалить, а шипы этой рыбы очень ядовиты.

Также мы писали о том, что одесские экологи рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне.

Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая – в начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

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