В Одессе за ночь выпала двухмесячная норма осадков

Обильный дождь привел к подтоплению нескольких районов и транспортному коллапсу

Во время сильного ливня в Одессе, который привел к подтоплению нескольких районов города и транспортному, выпала двухмесячная норма осадков.

По оценкам синоптиков, за ночь и утро 28 мая выпало 49,5 миллиметров осадков, в то время как норма за месяц – 26 миллиметров, сообщает "Думская".

Метеорологи уточнили, что дождь начался около полуночи, а в 9 часов утра перерос в ливень и в результате, вместо ожидавшихся 13-16 мм, выпало 49,5 мм осадков.

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Ранее в одесской мэрии заявляли, что после ливня были подтоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Французский бульвар, возникли масштабные транспортные заторы.

Чтобы не допустить коллапса, полиции пришлось на несколько часов перекрыть Балковскую и Приморскую.

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Позже движение транспорта было восстановлено, все улицы города открыты для проезда.

Напомним, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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