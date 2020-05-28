Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе за ночь выпала двухмесячная норма осадков

28 мая, 20:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Обильный дождь привел к подтоплению нескольких районов и транспортному коллапсу

Во время сильного ливня в Одессе, который привел к подтоплению нескольких районов города и транспортному, выпала двухмесячная норма осадков.

По оценкам синоптиков, за ночь и утро 28 мая выпало 49,5 миллиметров осадков, в то время как норма за месяц – 26 миллиметров, сообщает "Думская".

Метеорологи уточнили, что дождь начался около полуночи, а в 9 часов утра перерос в ливень и в результате, вместо ожидавшихся 13-16 мм, выпало 49,5 мм осадков.

Реклама

Ранее в одесской мэрии заявляли, что после ливня были подтоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Французский бульвар, возникли масштабные транспортные заторы.

Чтобы не допустить коллапса, полиции пришлось на несколько часов перекрыть Балковскую и Приморскую.

В тренде
Эксперт назвал оригинальную версию обострения на Донбассе

Позже движение транспорта было восстановлено, все улицы города открыты для проезда.

Напомним, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

Реклама

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса дождь потоп непогода осадки ливень

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллера
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллераПроисшествия
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и Одессе
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и ОдессеУкраина
В бикини и без масок: в Одессе открыли купальный сезон (фото)
В бикини и без масок: в Одессе открыли купальный сезон (фото)Одесса
В Одесской области затонул автомобиль с людьми: погибли два пограничника
В Одесской области затонул автомобиль с людьми: погибли два пограничникаОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...