Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе за сепаратистский пост в соцсети будут судить интернет-агитатора

4 июня, 12:45

Мужчина в сети призывал к отделению нескольких областей Украины

Фото: Александр Яремчук

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно 28-летнего жителя Раздельнянского района, которого подозревают в совершении преступления против основ национальной безопасности государства.

Как сообщили в ведомстве, в июне 2018 года обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети пост с призывами к изменению государственных границ Украины.

"Мужчина разместил пост с публичными призывами к отделению Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым, и присоединение их к РФ", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В случае, если он будет признан виновным, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле СБУ в Одесской области разоблачила интернет-агитатора. Он публиковал материалы сепаратистов с Донбасса и российских пропагандистов. В квартире обвиняемого обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с материалами.

Напомним, что СБУ также разоблачила в Мариуполе агитатора сепаратистов. Женщина распространила в разных группах соцсетей более шестидесяти тысяч сообщений, призывая к изменению государственного конституционного строя и вмешательству в избирательный процесс Президента Украины. Деятельность пропагандистки координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины.

Также мы сообщали, что СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия. В украинский порт груз заходил по поддельным документам. Там он хранился несколько лет, далее – транзитом должен был идти в африканские страны и страны Ближнего Востока.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег интернет, Одесса, сепаратизм, одесская область, агитаторы, агитатор

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе за сепаратистский пост в соцсети будут судить интернет-агитатора". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер: опубликованы фото

Вчера, 14:52

После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы

В Одесской области на крупной взятке поймали главу сельсовета

31 мая, 11:14

Чиновница вымогала от предпринимателя 10 тысяч долларов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Это поражение, россияне уходят

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

Как стирать обувь в стиральной машине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь