В Одессе за сепаратистский пост в соцсети будут судить интернет-агитатора

Мужчина в сети призывал к отделению нескольких областей Украины

Фото: Александр Яремчук

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно 28-летнего жителя Раздельнянского района, которого подозревают в совершении преступления против основ национальной безопасности государства.

Как сообщили в ведомстве, в июне 2018 года обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети пост с призывами к изменению государственных границ Украины.

"Мужчина разместил пост с публичными призывами к отделению Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым, и присоединение их к РФ", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В случае, если он будет признан виновным, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле СБУ в Одесской области разоблачила интернет-агитатора. Он публиковал материалы сепаратистов с Донбасса и российских пропагандистов. В квартире обвиняемого обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с материалами.

Напомним, что СБУ также разоблачила в Мариуполе агитатора сепаратистов. Женщина распространила в разных группах соцсетей более шестидесяти тысяч сообщений, призывая к изменению государственного конституционного строя и вмешательству в избирательный процесс Президента Украины. Деятельность пропагандистки координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины.

Также мы сообщали, что СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия. В украинский порт груз заходил по поддельным документам. Там он хранился несколько лет, далее – транзитом должен был идти в африканские страны и страны Ближнего Востока.

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