В Одессе за утилизацию новогодних елок можно получить сладкий бонус (видео)

В Одессе открыли пункты переработки новогодних елок, которые не успели продать. Ранее деревья просто оставили на улице.
Что делают с елками
На предприятие "Горзелентрест" привезли 13 грузовиков с елками. Их собрали с одесских улиц. Продавцы не продали товар и даже не подумали забрать деревья, а просто бросили.
На предприятии елки измельчают с помощью специальной машины. За несколько минут от елки остается лишь куча опилок. Они отлично подходит для утепление и удобрение растений. Весной опилками усыпят кусты по всему городу.
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Сладкий бонус
Сюда же на переработку можно привезти и собственную елку. Оставить дерево можно на
спецплощадке. Такие есть у каждого ЖЭКа.
Тех, кто несет елки на специальные площадки, ждет приятный бонус – набор конфет.
Елки в солярке также переработали?
А вот 2,5 тысячи новогодних деревьев, которые недобросовестные продавцы бросили и облили соляркой, на переработку не возьмут. Их увезли на свалку.
Ранее мы писали:
- В Киеве на Окружной дороге произошло ДТП. Водитель иномарки влетел в елочный базар.
- Где в Киеве сдать новогоднюю елку на переработку – адреса.