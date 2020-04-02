В Одессе заболевшие смогут провериться на COVID-19, не выходя из дома

В Одессе заболевшие горожане смогут провериться на инфицирование коронавирусом, не выходя из дома.
Как сообщили в городском совете, провериться смогут люди с легкой формой заболевания и в службе неотложной помощи уже сформированы три бригады из добровольцев.
Медики будут выезжать на дом к пациентам на специально выделенных машинах "неотложки", которые будут подвергаться тщательной дезинфекции.
Врачи и водители машин, которые выезжают к пациентам с подозрением на COVID-19, будут получать надбавку.
Решение о необходимости тестирования будет принимать семейный врач или оператор "горячей линии" 15-50 Центра неотложной медпомощи на основании опроса пациента в соответствии с протоколом.
В настоящее время для организации начала работы проводятся закупки и продолжаются поставки защитных костюмов и других средств индивидуальной защиты, расходных материалов, а также дезинфицирующих средств для обработки машины.
Ранее мы сообщали, что в Одесской областной больнице разразился скандал: медики выложили видео-заявление, где говорится о том, что у них недостаточно средств для борьбы с эпидемией. По их словам, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной.
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