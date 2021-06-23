В Одессе зацвело море – вода стала зеленой. Фото и видео с высоты

После дождей в море начали цвести цианобактерии – вода окрасилась в зеленый цвет

В Одессе Черное море стало зеленым из-за множества бактерий в воде. Пока окунаться в воде опасно.

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О этом пишет "Одесский курьер".

Отмечается, что из-за долгих ливней в воду попало много грязи и отходов, а это идеальное условие для цветения цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae.

Фото: "Одесский курьер"

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Они активно цветут в районе пляжа "Аркадия" и в районе Малого фонтана.

Фото: "Одесский курьер"

Теперь море стало ярко зеленым. Лучше всего это видно у берега, в полузакрытых акваториях пляжей и возле волнорезов.

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Так что в воду лучше пока не заходить – эксперты говорят, это может быть опасно.

Напомним, 12 июня в Одессе ливень длился всего 15 минут, но успел затопить улицы города. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего затопило несколько центральных улиц в центре города.