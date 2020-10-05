В Одессе задержали чиновника-взяточника: посредник уничтожал деньги во время бегства (фото)

Правоохранители задержали одного из руководителей Одесской исправительной колонии № 14 во время получения взятки.

Реклама

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, чиновник требовал и получил через посредника 1200 долларов от родственника осужденного. В обмен на это злоумышленник обещал досрочно выпустить осужденного из колонии.

Отмечается, что копы пытались задержать посредника, однако он начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге.

В тренде Пожары на Донбассе. Пропавших без вести людей нашли мертвыми

Реклама

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого чиновника. В его автомобиле и служебных помещениях исправительной колонии провели обыск. Деньги, которые передали в качестве взятки, изъяли.

Задержанному грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с лишением до трех лет права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее в Одессе чиновник Гоструда попался на взятке. Он требовал 5 тысяч долларов у бизнесмена за то, чтобы на автозаправке не проводили проверку соблюдения трудового законодательства.

Кроме того, в Одесской области СБУ разоблачила местного чиновника и депутата, который пытался подкупить членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама