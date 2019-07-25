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В Одессе задержали экс-начальника областной полиции Головина

25 июля, 11:29

Генералу и его бывшему заместителю инкриминируют обвинения по двум статьям

Дмитрий Головин
Дмитрий Головин. Фото: Думская

В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Управления внутренней безопасности Нацполиции задержали бывшего начальника одесской полиции, генерала Дмитрия Головина, а также его экс-заместителя Константина Гейко.

Полицейским инкриминируют обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — "растрата имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением", сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

По данным журналистов, уже сегодня Головину и Гейко должны избрать меру пресечения.

Ранее одесский активист Сергей Стерненко, который имел ряд претензий к деятельности генерала во главе региональной полиции, опубликовал фото Головина, сделанное во время задержания.

Напомним, ранее у бывшего руководителю управления Национальной полиции в Одесской области, генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, а также у его заместителя, полковника Константина Гейко, проходили обыски.

Также стоит добавить, что в конце апреля начальник Главного управления Нацполиции в Одесской областиДмитрий Головин уволился из Национальной полициипо состоянию здоровья. 

"Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…", – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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Тег Одесса, Головин, НАБУ

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