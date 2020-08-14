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В Одессе задержали иностранца с грузом кокаина на миллион гривен (фото)

14 августа, 19:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Наркотики обнаружили у гражданина Болгарии, прибывшего из Германии

В Одессе, где перехватили партию наркотической "косметики", задержали иностранца с партией кокаина стоимостью более миллиона гривен. Также у него обнаружили небольшие порции экстази и каннабиса.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным спецслужбы, наркотики были упакованы в жестяную банку от энергетического напитка. Курьер собирался передать их местным "торговцам".

Иностранца задержали в аэропорту и объявили ему о подозрении по статье "контрабанда наркотиков".

В свою очередь, пограничники уточнили, что наркотики нашли у гражданина Болгарии, который прибыл из Берлина.

Наличие запрещенных веществ определили служебные собаки пограничников и таможенников.

Всего в банке было 650 грамм кокаина, 16,5 грамм амфетамина и грамм марихуаны.

Ранее мы сообщали, что в бывшем ночном клубе в Киевской области накрыли масштабную нарколабораторию.

Тем временем в Ровно задержали учительницу, продававшую наркотики.

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Одесса СБУ наркотики

Источник: Сегодня

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