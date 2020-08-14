В Одессе задержали иностранца с грузом кокаина на миллион гривен (фото)

В Одессе, где перехватили партию наркотической "косметики", задержали иностранца с партией кокаина стоимостью более миллиона гривен. Также у него обнаружили небольшие порции экстази и каннабиса.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
По данным спецслужбы, наркотики были упакованы в жестяную банку от энергетического напитка. Курьер собирался передать их местным "торговцам".
Иностранца задержали в аэропорту и объявили ему о подозрении по статье "контрабанда наркотиков".
В свою очередь, пограничники уточнили, что наркотики нашли у гражданина Болгарии, который прибыл из Берлина.
Наличие запрещенных веществ определили служебные собаки пограничников и таможенников.
Всего в банке было 650 грамм кокаина, 16,5 грамм амфетамина и грамм марихуаны.
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