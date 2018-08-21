В Одессе задержали киллера-неудачника, у которого отклеилась борода

Сегодня, 03:30

Задержанный гражданин прибыл в Украину из непризнанной Приднестровской республики


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Одессе полиция задержала члена преступной группировки, который прибыл в город для убийства местного предпринимателя. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, во время пешего патрулирования Киевского района полицейские обратили внимание на мужчину, у которого отклеилась "борода". Во время осмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами.

Также в дальнейшем было установлено, что задержанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Аброськин отметил, что задержанный является членом банды "Олега Ренийского", который за создание преступной группировки и совершении тяжких преступлений на территории Украины находится в межгосударственном розыске и скрывается на территории Румынии.

"Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу "Олега Ренийского" сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю", – рассказал Аброськин.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в Днепре, во время подготовки к убийству, полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

А в Харькове СБУ разыграла смерть директора КП, чтобы уберечь его от мести экс-тещи.

Также мы писали, что житель Львовской области заказал убийство своего кума.Родственника собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства.
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Источник:

"Сегодня"

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