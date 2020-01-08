В Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии: что он рассказал

/ Фото: Нацполиция

В Одессе задержали мужчину, который вчера взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, им оказался 38-летний местный житель.

"Свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним "воевали" за бытовые недоразумения. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрел через интернет, он хотел напугать недругов", – рассказали в полиции.

Также известно, что 38-летний задержанный уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство.

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Сейчас с задержанным работают следователи. Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и п 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как сообщали "Сегодня", в одном из общежитий в Одессе прогремел взрыв – пьяный мужчина во время застолья взорвал гранату. В результате взрыва пострадали три человека. Их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Также ранее мы сообщали о взрыве гранаты в одном из киевских общежитий, когда погибли два человека.

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