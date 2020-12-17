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Хотели отдать кредит за "стартап": в Одессе задержали подозреваемых в убийстве таксистки

17 декабря, 23:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Преступление спланировал один из парней заранее

В городе Южный Одесской области задержаны двое юношей, которые подозреваются в убийстве женщины-таксиста.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Двое злоумышленников семнадцати и восемнадцати лет полиция задержала в Южном. Преступление спланировал один из парней заранее, потому что не хватало средств погасить кредит. Поэтому подбил на преступление своего товарища.

"Злоумышленники решились на убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия "комнаты разгрузки от ярости", – сообщил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Сев в автомобиль к женщине-таксисту, они наугад назвали ей пункт назначения. По дороге завели с ней беседу, расспрашивая о заработках, а когда приехали в село Любополь Одесской области, убили женщину, нанеся ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой.

Подозреваемым грозит лишение свободы до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Видео: Сегодня
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Напомним, в Киеве поймали 47-летнего мужчину, который убил таксиста. Так, между мужчиной и водителем возник конфликт, пассажир ударил водителя ножом и скрылся с места происшествия. После полученных ранений потерпевший скончался в медучреждении.

Ранее мы писали, что в Одесской области застрелили 16-летнего мальчика – стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Одесса убийство мужчины таксист
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